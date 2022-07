Streikeregningen for SAS nærmer seg 1 milliard

Rundt 900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag i forrige uke. SAS har selv anslått at selskapet taper 10–13 millioner dollar per dag på pilotstreiken. Det tilsvarer mellom 100 og 130 millioner norske kroner daglig.

SAS-ledelsen ønsker etter det Jacob Pedersen, analysesjef i Sydbank, forstår å spare 800 millioner svenske kroner i året på pilotene.

Jan peker på at streiken medfører et engangstap, mens de eventuelle besparelsene kommer hvert eneste år.

– Derfor er dette verdt å kjempe for for ledelsen. Det handler om langsiktig konkurranse. I den kampen er ledelsen nødt til å gjøre alt som står i deres makt, sier Pedersen til Aftenposten.

Ifølge Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening har pilotene tilbudt SAS kostnadskutt på 600 millioner i form av lønn og økt arbeidstid.

SAS hadde 7,8 milliarder svenske kroner i kontanter per 30. juni 2022. Selskapets vurdering er at det har tilstrekkelig likviditet til å møte sine forretningsforpliktelser på kort sikt. Det opplyste SAS tirsdag i forrige uke, da rettsprosessen ble satt i gang etter at selskapet søkte konkursbeskyttelse i USA.

SAS og pilotforeningene ble mandag enige om å møtes for å gjenoppta forhandlingene i et forsøk på å ende SAS-streiken. Partene møtes trolig tirsdag.

– Vi får nå bare takke ja og ta imot invitasjonen, det er klart. Deretter får vi se hva det innebærer. Jeg er åpen for det SAS ønsker å snakke om – og så får vi ta det derfra, sier leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening til NTB.

