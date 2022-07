SAS-pilotene avviser at de er årsaken til økonomiske problemer

– Problemene ligger helt andre steder, sier Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat, i en pressemelding tirsdag.

Han viser til at SAS ifølge sin egen børsmelding bruker 75 svenske øre på å produsere det som kalles 1 en setekilometer – kostnaden for å fly ett passasjersete 1 kilometer) i perioden februar-april i år. Tilsvarende tall for Norwegian er 55 norske øre. De to valutaene ligger nå ganske likt.

– Uansett om dette er to ulike flyselskap, med ulik forretningsstrategi, er kostnadene til SAS høyere enn Norwegian og andre flyselskaper vi kan sammenligne oss med, sier Skogvang.

