PST: Finnmarkinger skeptisk til PST

Samtidig skal mange nordmenn i nord ha blitt lurt og presset inn i samarbeid med russisk etterretning, som er svært aktive i Øst-Finnmark.

– Vi har et godt samarbeid med mange i Finnmark og opplever at det er flere som tar kontakt og ønsker å dele erfaringene de har gjort seg. Men så opplever vi også at det er en del som viser skepsis mot PST og som ikke ønsker å ha kontakt med oss, sier Hanne Blomberg, sjef for kontraetterretning i PST til NRK.

PST sier det er viktig for dem å ha kontakter i nord for å forebygge press og feller fra russisk etterretningstjeneste. Dette presset har økt siden invasjonen av Krim i 2014 og PST letter nå på sløret om hva nordmenn som reiser over grensen opplever.

– Vi har blant annet sett forsøk på å lure personer inn i kompromitterende situasjoner – for så å bruke den situasjonen som pressmiddel for å inngå i et samarbeid med russisk etterretning. Vi ser at noen blir fengslet eller truet med fengsel om de ikke samarbeider med russerne. Vi har også flere eksempler på enkeltpersoner som driver virksomhet i Russland som blir presset til å samarbeide – under trusler om at man ikke lenger får drive virksomhet lenger om de ikke samarbeider med russisk etterretning, sier Blomberg.

Ifølge PST skjer dette med flere nordmenn per år – uten at de vil gå i detaljer om omfanget.

