Oslo-skytingen: – Vi holder alle muligheter åpne

– Nå er vi i en fase av etterforskningen der vi sammenstiller informasjonen vi har innhentet. Det er en tidkrevende prosess, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) har ikke latt seg avhøre av politiet. Så langt har politiet avhørt 330 personer, som inkluderer fornærmede og personer som kjenner den siktede.

– All informasjon vi har innhentet, hjelper til med å få dannet et bilde av selve handlingen. Det har også vært viktig for oss å avhøre personer som kjenner den siktede, med tanke på at han ikke lar seg avhøre. Samtidig gjenstår det en rekke avhør, blant annet av flere personer som har informasjon om den siktede, sier hun.

Den siktede ble 27. juni varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. Mandag gjorde Oslo tingrett det klart at Matapour får isolasjonen forlenget med to nye uker. I tillegg til isolasjon har Matapour brev- og besøksforbud og medieforbud. Han sitter dermed i varetekt under de strengeste restriksjonene som loven tillater.

– Akkurat nå er det for tidlig å si noe om når det eventuelt blir tatt ut en tiltale. Det er tidlig i etterforskningen. Enn så lenge holder vi alle muligheter åpne for hva som er bakgrunnen for hendelsen, sier Myrold.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen