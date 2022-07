– Våre prognoser innebærer at sysselsettingen holder seg høy, at arbeidsledigheten holder seg lav også i årene framover, høy aktivitet i økonomien, og at lønningene vil stige raskere enn prisene når vi ser litt lenger fram, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NRK.

Prisene har økt med 6,3 prosent det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

