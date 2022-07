Ap og Høyre ønsker ny gjennomgang av diplomat-tillegg

– Omtalen rundt tilleggene den siste tida kan tyde på at det er fornuftig med en gjennomgang av ordningen med utenlandstillegg, sier Frode Jacobsen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget til Aftenposten.

Avisa har den siste tiden skrevet om tillegg og godtgjørelser diplomater får for å jobbe i utlandet. Mesteparten av disse er skattefrie.

– Det er et viktig prinsipp at alle inntekter skal skattlegges, selv om det her finnes unntak i skatteloven for godtgjørelser i utenrikstjenesten, sier Jacobsen.

Han får støtte fra Helge Orten (H) i finanskomiteen.

– Ingen er tjent med at det er tvil om denne type ytelser er skattepliktige eller ikke, sier Orten.

Ordningen ble sist gjennomgått på slutten av 90-tallet. Finansdepartementet åpner samtidig opp for å se på ordningen.

– Det kan være behov for å se på om størrelsen for de skattefrie utenlandstilleggene i stedet bør fastsettes av skattemyndighetene. Eller om praksis bør endres, skriver statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet i en epost.

