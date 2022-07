SAS-streiken: Fortsatt helt fastlåst – riksmekleren varsler nye møter

Litt før klokken 11 opplyste SAS-pilotene til NRK at møtet med riksmekleren var over.

– Vi har hatt et fellesmøte med alle parter nå på formiddagen. Jeg har i tillegg hatt daglig kontakt med partene siden konflikten startet. Konflikten er dessverre fortsatt helt fastlåst, skriver riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en SMS til NTB.

– Vi kommer til å ha møter de kommende dagene uten at det er fastsatt noe nytt tidspunkt, skriver han videre.

– Ønsker å forhandle

Nå ligger ballen hos SAS, ifølge lederen for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang.

– Det får bare være som det er. Det er SAS som sitter på nøkkelen, og hvis de har råd til dette, så får det bare være greit, sier Skogvang til TV 2.

Videre sier han at pilotforeningene ikke har hørt noe fra SAS, og at deres linje fortsatt er at de selv ikke kommer til å ta kontakt med flyselskapet.

SAS’ norske pressekontakt Tonje Sund skriver i en SMS til NTB at selskapet ikke ønsker å kommentere prosessen «av respekt for den».

– Vi gjentar gjerne at SAS ønsker å forhandle, tilføyer hun.

Hastemøte

Mandag ettermiddag skal det avholdes et hastemøte om pilotstreikens konsekvenser for helsetilbudet i Nord-Norge, melder NRK. Møtet mellom statsforvalteren i Troms og Finnmark, Helse nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn starter klokka 13, bekrefter statsforvalter Elisabeth Aspaker.

Helseforetakene i nord har tidligere opplyst at de som følge av streiken sliter med å få nøkkelpersonell på jobb i tide.

100–130 millioner kroner om dagen

900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag 4. juli, og siden da har 1.183 flygninger i Norge blitt kansellert. Så langt mandag har 176 flygninger til og fra Norge blitt kansellert som følge av streiken.

Tirsdag er allerede 16 flygninger innstilt.

Titusener er berørt, og ifølge E24 er streiken anslått å koste 100–130 millioner kroner daglig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!