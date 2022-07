Kraftig brann i industribygg i Vadsø

Det er ikke meldt om personskader, melder NRK. Bilder fra stedet viser kraftig, svart røyk som stiger fra bygget. Ifølge politiet er det ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger.

Nødetatene rykket ut til brannen rett før klokken 6 mandag. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt bygget, men den ble senere redusert til 100 meter.

I 9.40-tiden opplyste politiets innsatsleder Torfinn Halvari til NTB at brannvesenet fremdeles ikke hadde kontroll på brannen, og at om lag 20 personer er evakuert.

Halvari forteller at det er uavklart om det er eksplosiver der det brenner, men at det ikke er grunn til å tro at det er det.

