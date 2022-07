Hastemøte om pilotstreikens konsekvenser for helsetilbudet i Nord-Norge

– Vi har ingen anelse om hvor lenge denne streiken vil pågå. Helsetilsynet skal gi tilbakemeldinger til nasjonale myndigheter, og da er det viktig for oss at de kan gi et mest mulig konkret og riktig bilde av den krevende situasjon vi er i, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark til NTB.

Det handler både om helsepersonell som ikke kommer seg på jobb, og om pasienter som ikke får den behandlingen de trenger, sier hun.

Ifølge Statsforvalteren har Universitetssykehuset Nord-Norge gitt beskjed om at de kan bli tvunget til å redusere intensivkapasiteten som følge av pilotstreiken, skriver NRK. Helsetilsynet sier de følger saken tett.

– Vi følger situasjonen med tanke på helsetjenestens evne til å sikre liv og helse slik vi alltid gjør i tilknytning til lovlige arbeidskonflikter. Vi har planlagt rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen av arbeidsdagen tirsdag, skriver Helsetilsynet til kanalen.

Helseforetakene i nord har tidligere opplyst at de sliter med å få nøkkelpersonell på jobb i tide som en følge av streiken.

