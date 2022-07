Norse Atlantic merker økt pågang etter SAS-streiken

– Det har definitiv vært mer interesse, sier kommunikasjonsdirektør Philip Allport til E24.

Norse Atlantic startet opp mellom Oslo og New York 14. juni, og har i dag daglige avganger på ruten. Knappe to uker etter oppstarten melder selskapet flyene har vært 82 prosent fulle i snitt, skriver nettstedet.

Pilotene i SAS gikk ut i streik mandag 4. juli. Dette har ført til dyrere billetter og flere utsolgte avganger for blant annet flyselskapene Norwegian og Flyr. Også prisen hos nykommeren Norse Atlantic er betydelig høyere enn da billettsalget åpnet i april.

Allport understreker at selskapet ikke økt prisene for å utnytte situasjonen.

– Prisene høyere enn da vi åpnet opp for bestilling, men fortsatt lavere enn hos konkurrentene. Det skyldes dynamisk prising, og at når et nivå med billetter selges ut, hopper prisene til neste nivå, sier Allport.

