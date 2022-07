Forskere er i gang med å utvikle robotsensorer som kan måle smaken på jordbær

Foreløpig plukkes alle bær for hånd, men om noen år vil kanskje roboter gjøre jobben. Det pågår allerede forsøk med å få roboter til å velge ut og plukke jordbær, men treffprosenten er for dårlig, skriver matforskningsinstituttet Nofima i en pressemelding.

Forskere i Nofima forklarer at det er komplisert å få roboter til å plukke ut de perfekte bærene. For å kunne sikre at de gjør det, holder det nemlig ikke å bruke tradisjonell kamerateknologi som kun ser på fargen og fasongen til bærene. Det trengs også målemetoder som måler kjemien i jordbærene.

– Nordmenn foretrekker søte jordbær, samtidig trengs litt syre for å få fram friskheten. Vi har allerede gjennomført to store analyser av sukker og syreinnhold i totalt 200 jordbær, som alle ble vurdert som modne ut fra farge, forteller forsker Kjersti Aaby i Nofima.

Smaksdommere

For å måle kjemien i jordbær bruker forskerne spektroskopiske metoder. Dette er metoder som bruker lysspekter eller laser for å «se» kjemien i hvert enkelt bær, og basert på denne informasjonen kan de måle for eksempel mengden av sukker og syre.

Når de har funnet ut av søthetsgraden i hvert enkelt jordbær, er neste steg at Nofimas smaksdommere kontrollerer resultatene. Dette er profesjonelle smaksdommere, som har som jobb å beskrive og bedømme matvarers egenskaper.

­– ­Når smaksdommerne vurderer hvorvidt de spektroskopiske modellene klarer å fange søtheten i hvert enkelt jordbær, bedømmer de lukt ut fra kriteriene syrlig, søtlig, bær, frukt og total intensitet og smak ut fra kriteriene syrlig, søt, sur, bitter og total intensitet forklarer forsker Mari Gaarder i Nofima.

Vil øke salget av norske jordbær

I den første testen Nofimas smaksdommere gjorde, stemte dommernes bedømming av søthet godt med spektroskopimålingene. I neste omgang kan det være mulig å utvikle robotsensorer som inneholder spektroskopiske applikasjoner, forteller forskerne.

Ifølge en ny undersøkelse fra Opplysningskontoret for Frukt og Grønt sier 87 prosent av nordmenn at de synes smaken på norske jordbær er best.

Norgesgruppen har tidligere sagt at de har lyst til å øke salget av norske jordbær med 50 prosent innen 2025.

