Fafo-forsker: Ikke uvanlig mange streiker i år

– Det er tilfeldig at vi har fått disse streikene nå. Vi har hatt et hovedoppgjør med veldig få streiker. 2022 vil antakelig regnes som et ganske fredelig hovedoppgjør, sier Kristine Nergaard, forsker ved Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo) til Børsen.

Så langt i år har det vært fem streiker i Norge. Før pilotene i SAS gikk ut i streik, ble flyteknikernes streik stanset med tvungen lønnsnemnd. Også oljearbeiderstreiken ble stanset av regjeringen. Årsaken var at nedgangen i gasseksport skapte energiproblemer i et allerede presset Europa.

Statistisk sett er det ventet å være omkring ti streiker i et hovedoppgjør. At så mange streiker har samlet seg i juni og juli, skyldes tilfeldigheter.

– Man sitter med en følelse av at det er mye streiker, men det er bare at de som rammer samferdsel, og særlig luftfart, berører mange og får mye medieoppmerksomhet, forklarer Nergaard.

