Tre brannmenn på sykehus som følge av skogbrannen i Nissedal

– Det jeg vet er at evakueringen gjelder brannmennene som ble evakuert ut tidligere i dag. Årsaken er nok at de var utsatt for å puste inn røyk. Men det brenner fortsatt bra, vi har ikke helt kontroll på stedet, akkurat nå går brannen i retning av kraftstasjonen Dynjanfoss, så prioriteten nå er å få stoppet brannen før den når stasjonen, sier Tim Vold ved 110-sentralen Sørøst til NTB.

Brannen oppsto omkring klokken 12 lørdag, og skal være i nærheten av jettegrytene, som er en populær badeplass i Nissedal.

Videre sier Vold at det ikke blir aktuelt med nedskalering av slukkemannskapet med det første.

– Det har brent omtrent 2.000 mål, vi har tre skogbrannhelikoptre i sving. Samtidig kommer det ene til å returnere til Torp før det blir mørkt, sier han.

Vold opplyser at det fortsatt er mye vind i området, som sammen med ujevnt terreng, gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Samtidig skriver Sørøst politidistrikt på Twitter at det er aktuelt å evakuere mennesker dersom brannen sprer seg ytterligere.

