SAS har søkt om dispensasjon for Svalbard

– Vi har sendt en dispensasjonssøknad til fagforeningene. Vi avventer svar, det opplyser pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, til NTB.

Det er fremdeles uklart når flygningene eventuelt vil bli.

– Det en kabal som må legges. SAS jobber for fullt med å få til charterflygninger for å hente strandede passasjerer hjem, sier hun.

Leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, bekrefter overfor Børsen at de har mottatt forespørselen: – Den behandles. Jeg vet ikke når vi får samlet nok informasjon til at en beslutning kan tas, men vi jobber så raskt vi kan med det, skriver han.

Sund forteller at det er gitt dispensasjon for 17 chartefly fra Norge lørdag, 33 totalt inkludert Sverige og Danmark. Disse flyene flyr tomme til reisemål, og tar med seg reisende tilbake til Norge.

– Det er ikke vi som bestemmer over Svalbard, eller de andre flygningene. Det er fagforeningene som må gi unntak. Gjennom uka har vi sett at enkelte har inntrykk av at det er SAS som sier nei, og at pilotene egentlig står klare til å fly, det stemmer ikke. SAS har tidligere forslått å gjøre unntak for alle charterflyginger, men fått blankt nei fra pilotforeningene, sier Sund.

Unntakene for charter-flightene gis dag for dag.

