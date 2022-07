Leieprisene på boligmarkedet økte med 5 prosent i andre kvartal

– En undersøkelse blant våre utleiere og de som leier bolig via dem, viser at det går fort i svingene om dagen. Nesten 75 prosent oppgir at det tar under én uke fra boligen blir lagt ut på markedet til den er utleid, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no til E24.

Gjennomsnittsprisen for å leie en bolig i Norge var i andre kvartal 11.192 kroner. Det viser utleieplattformen husleieplattformen sin nyeste husleieindeks.

Olsen sier at leiemarkedet har endret seg på flere måter de siste årene. Spesielt i studentmarkedet der det allerede i juni var stor etterspørsel etter boliger som passer for studenter.

– Man skal ikke lenger tilbake enn til 2019 for å se at hovedtrykket i studentmarkedet kom i august. Men allerede i mai kom meldingene om høy fart i studentmarkedet. I juni var det full rulle. Dette påvirker hele leiemarkedet, sier han.

Leieprisene i de fleste av de største byene steg i årets andre kvartal. I Oslo var snittprisen for å leie bolig på 14.621 kroner i andre kvartal i 2022, en oppgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

I Bergen steg prisene med sterke 9,1 prosent i kvartalet, mens de i Trondheim steg med 3 prosent. Snittprisen i disse byene lå på henholdsvis 11.395 kroner og 11.477 kroner. Prisstigningen var høyest i Kristiansand. Der økte leieprisene med 15,5 prosent i kvartalet.

