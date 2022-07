Ingen ekstraordinær lakseregulering i år

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) i juli hvert år en foreløpig vurdering av innsiget av laks til Norge. Årets tall sammenlignes med gjennomsnittstall for 2016-2019, som er de årene som ligger til grunn for gjeldende fiskeregler.

– Vi følger tett med på hvordan det står til med villaksen. Målet er å sikre nok gytefisk i elvene til høsten. Basert på årets vurdering, innfører Miljødirektoratet ingen ekstraordinære regionale begrensninger i laksefisket i sesongen i 2022, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Villaksen er på rødlista over utrydningstruede arter. Den norske forvaltningen av villaks bygger på internasjonale forvaltningsprinsipper som er utarbeidet under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, NASCO.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen