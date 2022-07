Ukrainske flyktninger kan nå bestille elektronisk ID

– Så langt har det kommet om lag 20 000 flyktninger til Norge. De kan nå bestille en personlig eID som gir dem enkel tilgang til tjenester som for eksempel NAV, Lånekassa eller digital postkasse, sier Stig Slaatto-Hornnes som er produktområdeleder for tillitstjenester i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), på Digdirs egen hjemmeside.

Klart

I april fikk Digdir oppdraget om å etablere en eID-løsning for ukrainske flyktninger. I et samarbeid med eID-leverandøren Buypass var løsningen på plass fra 1. juli.

Den innebærer at den enkelte kan bestille eID fra Buypass til bruk på egen smarttelefon. For å kunne aktivere eID-en må man kunne framvise gyldig pass, og flere andre vilkår må også være oppfylt.

– Vi stiller disse kravene slik at vi kan utstede en eID på «høyt»-nivå. Dermed får flyktningene også full tilgang til viktige offentlige tjenester som for eksempel Helsenorge.no, sier Slaatto-Hornnes.

Elektronisk identifikasjon er en elektronisk måte å legitimere seg på over internett. eID-en brukes for identitetskontroll i elektroniske tjenester, og er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For å bruke digitale tjenester fra stat og kommune i Norge, må du ha en eID.

Bosatt raskt

Opprinnelig var målet å kunne tildele eID-en samtidig med registreringsprosessen når flyktningene kommer inn i landet, men mange ble bosatt raskt, før løsningen var på plass.

Tallet på innreisende flyktninger har også vært langt lavere enn forventet. Derfor ble fokuset flyttet mot å nå dem som allerede hadde kommet, og er spredt rundt i mange forskjellige kommuner, skriver Digdir.

Godt samarbeid

Samarbeidet mellom aktørene Buypass og Digdir har vist resultater i å utvikle alternative måter å tildele eID, skriver Digdir.

– Vi er glad for å kunne hjelpe både flyktninger og norske myndigheter i denne prosessen. Sammen sørger vi for at flyktningene får effektiv og trygg tilgang til viktige offentlige tjenester, sier salgsdirektør Pål Muller i Buypass.

Han forteller at neste steg er å finne ut hvordan man kan tildele eID som en del av selve registreringsprosessen.

Tilrettelagt informasjon

De fleste ukrainske flyktningene er avhengig av tilrettelagt informasjon på enten ukrainsk eller russisk. Denne informasjonen finner man på Norge.no, hvor det nå også fremgår hvordan en kan bestille eID og hvilke vilkår en må oppfylle.

De siste sju dagene har det til sammen kommet inn 559 søknader om kollektiv beskyttelse i Norge.

