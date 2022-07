SAS-sjefen åpner for våpenhvile med pilotene

Konsernsjefen sier til DN at han har tatt kontakt med meklerne i de tre skandinaviske landene i et forsøk på å komme videre i prosessen.

– Vi følger opp prosessen med meklerne og har vært i kontakt med dem i dag. Vi har indikert at vi er klare til å gjenoppta meklingen og venter på neste steg, sier SAS-sjefen.

Han foreslår at partene inngår en slags våpenhvile. Det vil gi rom for å forhandle videre for å finne en løsning, mener han.

– En bransjeavtale blir ikke klart på to-tre uker. Men jeg appellerer til fagforeningene om å avblåse streiken og gi oss, la oss si tre-fire måneder, til å finne en langsiktig løsning. Da kan passasjerene dra på ferie, SAS vil få en noenlunde grei sommersesong under Chapter 11-prosessen, og det blir mulig for oss å tiltrekke oss nye investorer, sier Anko Van der Werff.

Pilotforeningene hadde fredag ettermiddag ikke svart på DNs henvendelser om hvordan de svarer på utspillet.

SAS-sjefen viser til at selskapet taper 130 millioner svenske kroner dagen på streiken, og han mener de er nødt til å få en avtale i havn.

Det vakte skarpe reaksjoner fra fagforeningshold torsdag da det ble kjent at SAS skal ha krevd en tariffavtale på åtte til ti år der pilotene sa fra seg streikeretten. Van der Werff forsvarer forslaget. Han sier selskapet har hatt uvanlig mange streiker de siste årene og mener nye investorer ikke vil være interessert med mindre det blir mer ro internt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen