Politiet er i dialog med muslimske trossamfunn om Eid-feiring

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt om å opprette dialog med muslimske trossamfunn lokalt. Blant annet basert på dialogen vil politiet vurdere patruljering og tilstedeværelse ved moskeer eller andre samlingssteder under feiringen som varer fra lørdag denne uken til onsdag i neste uke.

– Politiet har forståelse for at de siste ukers hendelser kan ha skapt utrygghet og frykt, og mener dette er et godt forebyggende tiltak gitt det gjeldende trusselnivået, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politiet har tidligere sagt at de vurderer masseskytingen i Oslo for to uker siden som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

