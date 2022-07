FHI sliter med å distribuere vaksiner

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler alle over 75 år å ta en fjerde vaksinedose i sommer, men har ikke tilstrekkelig kapasitet på utkjøringen av vaksiner, skriver Fædrelandsvennen.

Avdelingsdirektør Are S. Berg i FHI sier til avisa at leveranseproblemene av vaksiner gjelder for hele landet.

– Vi planla sommeren under en annen forutsetning. Smittesituasjonen var rolig i vår, men endringen kom raskt. Vi kom derfor med en anbefaling om en oppfriskningsdose for de eldre, men hadde ikke planlagt vaksineutsendinger i juli. Nå har vi satt opp en ekstra leveranse i uke 29, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen