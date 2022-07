Avviklet koronatesting: – Vi har likevel ganske god oversikt

Onsdag skrev Dagsavisen om økning i koronasmitte og dødsfall. Samtidig legges tilbudet om testing ned i alle norske kommuner.

– Avviklingen av testestasjoner i kommunene har skjedd i tråd med regjeringens koronastrategi som ble innført våren 2022, men alle kommunene ble bedt om fortsatt å ha beredskap for raskt å kunne skalere opp testaktivitet og vaksinering igjen, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagsavisen.

1. juli sendte Helsedirektoratet ut en melding til alle norske kommuner: «I tråd med beslutningene om kompensasjon for beredskap til testing, og regjeringens strategi- og beredskapsplan, er det ikke lagt opp til at kommunene skal ha en stående aktiv testkapasitet, men at de skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli».

Vil man fortsatt ha kontroll på smittesituasjonen?

Stigningen vi ser nå, skyldes hovedsakelig den nyeste varianten av koronaviruset, Omikron BA5. Denne sprer seg raskt, og utgjør trolig nær 50 prosent av de nye tilfellene, opplyste FHI tidligere i uken til Dagsavisen.

– Vil ikke denne situasjonen kunne forverres som følge av at dere ikke lengre har kontroll og oversikt over smittesituasjonen?

– Omfattende testing er selvsagt en fordel hvis man vil ha full oversikt over smittesituasjonen til enhver tid, men det er også svært ressurskrevende. Vi har likevel ganske god oversikt gjennom oppdaterte tall på covid-19-assosierte innleggelser, PCR-analyser og variantscreening. Vi har dessuten bedt kommunene om å være klare til å ta opp selvregistrerings-løsningene på egne nettsider igjen, hvis det blir behov for det, sier Nakstad.

– Denne løsningen gjorde at vi vinteren 2022 kunne følge utviklingen blant de mer enn 25.000 innbyggerne som testet positivt på selvtest hver dag i Norge. Det er en veldig effektiv måte å følge utviklingen på uten at det belaster det kommunale testapparatet, og det vil kunne bli tatt i bruk i høst hvis situasjonen krever det, sier Nakstad.

Anskaffet 50 millioner hurtigtester

Helsedirektoratet har nå anskaffet mer enn 50 millioner hurtigtester, hvorav 10-20 millioner av dem nå ligger klare ute i kommunene.

– Ved nye smittebølger i Norge ønsker vi at folk i størst mulig grad skal bruke disse selvtestene, og at PCR-analyser forbeholdes pasienter som trenger det i tillegg til at tilstrekkelig virusvariantscreening opprettholdes slik at FHI fortsatt har oversikt over hvilke virustyper som sprer seg i Norge, sier Nakstad.

Nå vil Helsedirektoratet at hurtigtester skal erstatte koronatestingen i kommunene. (Erik Johansen/NTB)

Kan oppskaleres

Nakstad opplyser at både bruk av selvtester, PCR-tester og variantscreening vil kunne økes i løpet av få dager, om situasjonen skulle kreve det.

– Mange har også selvtester liggende hjemme som kan tas i bruk ved behov. Det er god tilgang på rester både i kommunene og på apotek, sier Nakstad.

WHO advarer mot likegyldighet

Risikoen for nye varianter av koronavirus er fremdeles til stede, understreket WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus for noen uker siden på et møte mellom G20-landenes helseministre i Indonesia.

– WHO er stadig svært bekymret for at mangelen på testing og sekvensering gjør oss blinde når det gjelder koronavirusets evolusjon, sa Tedros.

Åpnet for fjerde dose koronavaksine

Fra 1. juli åpnet FHI for at alle over 75 år nå skal få tilbud om en fjerde vaksinedose. Mandag 4. juli hadde 56 616 fått et fjerde stikk, noe som utgjør 9,5 prosent av befolkningen i den eldre aldersgruppen.

Det anbefales også at de fra 65 år og oppover tilbys en fjerde dose fra 1. september. Det samme gjelder alle som er 18 år og oppover i risikogruppene.

