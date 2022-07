Voldssiktet hevder han ble angrepet av syklist

Det var onsdag ettermiddag at en syklist, en mann i 20-årene, ble alvorlig skadd etter en voldshendelse som involverte en mannlig bilist i 30-årene. Sjåføren nekter straffskyld og hevder han handlet i nødverge, skriver Telemarksavisa.

Den siktede sjåføren forklarte seg til politiet i dag, og han håper ifølge forsvarer, Andreas Nyhaug, at de som så hendelsen melder seg og forteller hva de så.

– Min klient ønsker sterkt at alle som har fått med seg hendelsen, melder seg og forteller hva de så, sier Nyhaug.

Sjåføren hevder at syklisten i 20-årene slo etter han etter en konfrontasjon mellom de to, og at han da handlet i nødverge. Den siktede skal da ha løftet armen, som traff syklisten i ansiktet. Dette skal ha sendt syklisten i bakken og hodet traff fortauet, skriver Telemarksavisa.

