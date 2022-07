Virke: Reiselivsnæringen hardt rammet av SAS-streiken

– Mange forbrukere har fått ødelagt sine ferieplaner, turoperatørene jobber på høygir for å skaffe erstatningsfly for å få gjestene fram til sine reisemål og hjem igjen, sier bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen i Virke.

– En reiselivsnæring etter to år med pandemi blir igjen hardt rammet. Spesielt vil konflikten gå utover reiselivsnæringen i Nord-Norge og på Svalbard som er spesielt avhengig av flybaserte gjester.

Virkes reisepuls viser at åtte av ti nordmenn planlegger å ha sommerferie i år, og nesten halvparten har planlagt å reise til utlandet.

