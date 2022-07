Kommunal IT-leder og bedriftseier dømt for korrupsjon for 21 millioner kroner

Av Steinar Schjetne / NTB

De to tiltalte sørget sammen for at Tana kommune ble overfakturert og fiktivfakturert for til sammen over 21 millioner kroner, ifølge Østre Innlandet tingrett på Hamar. I løpet av perioden forholdet pågikk, fikk den daværende IT-sjefen overført over 4 millioner kroner fra selskapene til sin medtiltalte, framgår det av dommen.

Den kriminelle virksomheten pågikk i ti år fra 2011 uten å bli oppdaget, melder NRK. Den tidligere IT-lederen dømmes til fengsel i fire år og to måneder, mens bedriftseieren får fem år og fire måneders fengsel. De er begge dømt til i fellesskap å betale tilbake beløpet på over 21 millioner kroner til Tana kommune.

Delte utbyttet

– Det er selve opplegget med falske fakturaer, der begge bidrar på hver sin måte, som gjør det mulig å få ut et urettmessig utbytte fra kommunen, et utbytte de har avtalt å dele likt, skriver retten.

De to var tiltalt for både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon, men retten mener den ti år lange kriminelle virksomheten var å anse som ett sammenhengende forhold, og at dette i sin helhet omfattes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser.

Spilleavhengige

Begge tiltalte har gitt en uforbeholden tilståelse og får derfor en betydelig strafferabatt etter å ha erkjent straffskyld i henhold til tiltalen. I sin bevisvurdering har nettopp tiltaltes forklaringer stått sentralt.

– Det er på det rene at motivasjonen for de to tiltalte i all hovedsak har vært å finansiere sin spilleavhengighet. Det er ingen tvil om at de har hatt og har denne lidelsen, som skaper stor avhengighet og dermed risiko for kynisme. Retten mener det ikke er rom for å legge avgjørende vekt på denne spilleavhengigheten i formildende grad, ved utmåling av straff, skriver domstolen.

