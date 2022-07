Beste dag på Oslo Børs siden november 2020 – steg med 3,09 prosent

Ifølge DN og E24 er torsdag den beste dagen på Oslo Børs siden november 2020.

De foregående dagene har det vært nedgang på børsen grunnet fallende oljepris. Onsdag lå prisen på et fat nordsjøolje under 100-dollarsgrensen for første gang siden april. I løpet av torsdagen snudde derimot trenden. Da børsen stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 105,11 dollar, opp 5,44 prosent.

Equinor mest omsatt

Equinor-aksjen var mest omsatt, mens Aker BP endte på tredjeplass på omsetningslisten torsdag. Aksjene endte dagen opp henholdsvis 5,41 og 3,66 prosent.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier til E24 at oppgangen kommer av at oljeprisen har hentet seg noe inn siden onsdag. I tillegg trekker gassprisen Equinor oppover.

– Gassprisen har steget ganske mye, og gass er veldig stor andel av inntektene til Equinor, sier han.

Han forklarer at mange vurderer Equinor som et tryggere oljeselskap, nettopp fordi gass utgjør en så stor del av selskapets inntekter.

Nedgang for SAS

SAS-aksjene hadde derimot en nedgang på 13,74 prosent torsdag. Det har stormet rundt SAS denne uken på grunn av pilotstreiken og fordi selskapet har søkt konkursbeskyttelse i USA.

Også flyselskapet Flyr opplevde nedgang – aksjene i selskapet endte ned 4,6 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa var det også en positiv dag. FTSE 100 i London var torsdag ettermiddag opp 1,27 prosent, DAX 30 i Frankfurt var opp 1,72 prosent, mens CAC 40 i Paris var opp 1,57 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen