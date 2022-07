267 elever tatt opp til utdanning i Forsvaret

– Kampen har vært hard, og nå har vi fylt opp alle linjene på høyskoleutdanningene med svært gode kadetter, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon.

Opptaket startet 25. juni og var for bachelorutdanning ved Forsvarets høgskole, der alle plassene ble fylt, og flere andre avdelinger som velger ut kandidater til utdanning.

Første del av opptaket besto blant annet av fysiske tester og helsesjekker. Andre del foregikk i felt der kandidatenes lederpotensial ble vurdert under krevende forhold. 355 kandidater sto igjen etter del 2 av seleksjonen.

Ettårig cyberteknikerutdanning på Jørstadmoen klarte derimot ikke å fylle de 40 skoleplassene de kunne tilby. Da opptaket var ferdig, var det 27 kandidater som ble tilbudt skoleplass.

– At vi ikke fyller alle disse plassene i år, skal vi se nærmere på til høsten. Målet er å klare å fylle disse skoleplassene for en utdanning som er viktig for et forsvar, sier Garang.

