Statsforvalteren i Oslo og Viken advarer mot telefonsvindel

– Vi har fått henvendelser fra privatpersoner som har blitt oppringt fra et av våre telefonnummer, skriver de i en uttalelse til NTB.

De som ringer, utgir seg for å være fra Statsforvalteren og spør etter kortnummer, personnummer eller andre personopplysninger.

– Statsforvalteren vil aldri be om slike opplysninger over telefon, forsikrer de imidlertid overfor NTB.

De opplyser at de er en offentlig aktør, og at personer med kriminelle hensikter kan utgi seg for å være dem.

– Vi vil derfor advare mot å svare på slike henvendelser. Dersom du skulle få en slik telefon, kan du melde fra til oss på epost: sfovpost@statsforvalteren.no.

