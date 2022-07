SAS-pilotene går hardt ut mot lederlønningene i flyselskapet

– Vi vet at konsernsjefen i SAS, Anko Van der Werff, har en lønn på minimum 12,5 millioner, i tillegg til nær 5 millioner til pensjon. Til sammen utgjør dette en utbetaling til konsernsjefen på over 17 millioner kroner i året, og han har tydeligvis ingen planer om å bidra med lønnskutt, sier SNF-leder Jan Levi Skogvang i en pressemelding.

SNF-leder Jan Levi Skogvang sier at det tvert imot er grunn til å tro at han sikter mot en bonus for å kunne i pilotenes lønninger.

– Midt under pandemien, i 2020, fikk han 30 millioner i bonus fra Avianca, et colombiansk flyselskap. Hva han tenker å hente av bonuser fra SAS gjenstår å se, sier Skogvang.

Gir pilotene ansvar

SAS krever at pilotene alene skal ta støyten for å få ned kostnadene, ifølge Skogvang.

– For å redde selskapet har SAS-ledelsen lovet fremtidige investorer å redusere pilotkostnadene med 800 millioner kroner. I tillegg skal øvrige ansatte i SAS bidra med 400 millioner. Alt dette har SAS bestemt uten noen avtale med oss ansatte, sier Skogvang.

Han sier kravene til innsparingen handler om mer en lønningsposen.

– Mye av innsparingen SAS krever er redusert lønn, men også økt arbeidstid. I tillegg ønsker selskapet å disponere mer av fritiden vår. Alt dette utgjør de 800 millionene SAS krever og der vi har tilbudt dem 600 millioner i reduserte kostnader, sier Skogvang.

Ikke mangel på folk og fly

I sommer har SAS kansellert over 4000 flygninger. Ledelsen skylder på manko på mannskap og flyleveranser, ifølge Skogvang.

– Sannheten er at SAS aldri har hatt mer crew og fly tilgjengelig enn noen gang. Mer enn 400 piloter går fortsatt arbeidsledig og SAS har kvittet seg med 737-flåten i et langt høyere tempo enn først planlagt.

Dette får ingen konsekvenser for ledelsen, mener Skogvang.

– Men de dytter problemet over på oss ansatte.

