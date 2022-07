Samferdselsministeren varsler gjennomgang av jernbanesektoren

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet er det varslet tre løp i gjennomgangen av jernbanesektoren etter sommeren.

De tre løpene er en ekstern kartlegging av utfordringer, en gjennomgang av selskapsstrukturen og en videreutvikling av Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren.

Den eksterne kartleggingen skal ta for seg utfordringer i arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor. I gjennomgangen av selskapsstrukturen skal de statlige selskapene som driver med drift og vedlikehold av infrastruktur ses nærmere på. Gjennomgangen av Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren skal blant annet lage et beslutningsgrunnlag inn mot neste Nasjonal transportplan.

Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap), forteller at regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, og at de har et mål om flere reisende og med gods på bane.

– Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier Nygård.

