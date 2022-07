Politiet har fått inn flere hundre tips om Oslo-skytingen

– Vi har fått inn om lag 200 tips totalt, og etterforskningen forsetter med full styrke. Vi har gjennomført 260 avhør knyttet til saken. Samtidig jobber vi videre med 30 avhør, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB onsdag.

Videre sier hun at hun ikke kan gå i detaljer omkring innholdene i tipsene, men understreker at alle tips er viktige for politiet, og at det da er lav terskel dersom noen sitter på informasjon i saken.

– Foreløpig har den siktede brukt sin rett på å ikke la seg avhøre. Det er da viktig for oss å belyse den siktede på en annen måte. Da gjennom personer som kjenner den siktede, hans holdninger og bevegelser, sier Myrold.

