Økning i Oslo-trafikken til tross for dyrere drivstoffpriser

I juni ble det registrert nærmere 35,4 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner, og i Oslo-regionen har trafikken økt med 5,5 prosent sammenlignet med juni i fjor. Volumet av både norske personbiler, utenlandsregistrerte kjøretøy og tungtransport har vokst, til tross for økende drivstoffpriser, skriver bomselskapet Fjellinjen i en pressemelding.

Trafikken i Stor-Oslo fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Ferske analyser fra Fjellinjen viser at volumet av alle typer kjøretøy har økt sammenlignet med både før og under pandemien.

Administrerende direktør i Fjellinjen, Janne Oddaker, forteller at de ser en generell økning i trafikken sammenlignet med juni i fjor.

– Trafikkmønsteret sammenfaller med bildet vi har sett de siste månedene. Det er høyt volum av alle kategorier kjøretøy i våre bomstasjoner, både i ukedagene og i helgene. Utenlandstrafikken er som ventet vesentlig høyere enn i fjor, sier Oddaker.

