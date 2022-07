Aasland håper kraftprodusentene er sitt ansvar bevisst

Mye kommer samtidig an på nedbørsmengden vi har i vente. Kommer det normalt med nedbør resten av året, vurderer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det ikke blir behov for mulig rasjonering, skriver NRK.

Likevel kommer olje- og energiminister Terje Aasland med en advarsel.

– Jeg håper at kraftprodusentene er sitt ansvar bevisst nå, sier han til kanalen.

Han mener at selskapene må spare på kapasiteten i magasinene fram mot vinteren og neste vår. Blir det nødvendig, holder Aasland muligheten åpen for at regjeringen kan gå inn og begrense strømeksporten.

– Den situasjonen som vi har vært igjennom i vinter, og den situasjonen vi er i nå, ønsker vi ikke at skal være normal i Norge, sier han.

Regjeringen vurderer også innføre krav om at kraftprodusentene må rapportere tettere om hvordan de forvalter vannressursene. Aasland sier derimot at han vil se oppdaterte tall om kraftsituasjonen før han gjør en vurdering.

