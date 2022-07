22 tilfeller av apekopper i Norge: – Det jobbes hardt for å stoppe dette

– Det jobbes hardt for å stoppe dette. Vi har i høyeste grad satt inn en stor innsats for å stoppe dette fra å bre seg videre i befolkningen, sier fungerende avdelingsdirektør for smittevern og beredskap Siri Laura Feruglio ved Folkehelseinstituttet til NRK.

I det pågående utbruddet har over 6.000 blitt smittet med apekopper rundt om i verden. Norge har nå 22 bekreftede tilfeller. Det første tilfellet i Norge ble bekreftet 31. mai. Siden slutten av juni har smittetallene i Norge mer enn doblet seg.

– Vi har ikke sett en så stor utbredelse av apekopper tidligere, spesielt knyttet til miljø hvor menn har sex med menn. Det har vært enkelte rapporter om smitte ved intim kontakt tidligere, men aldri i det omfang vi ser nå, sier Feruglio.

17 av de smittede i Norge er mellom 20 og 49 år gamle, og 17 av de 22 er bosatt i Oslo og Viken.

