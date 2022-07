Yoghurtnøtter trekkes fra markedet – fare for glassbiter

Brynhild opplyser i en pressemelding at de velger å trekke tilbake produktet etter funn av én glassbit. Brynild beklager hendelsen på det sterkeste.

– For Brynild som står bak Den Lille Nøttefabrikken er det viktig å levere i tråd med våre strenge kvalitetskrav, og vi har omfattende rutiner og tiltak på plass for å sikre at våre produkter alltid er trygge å spise, skriver de i pressemeldingen.

Butikker som selger produktet, er varslet, og alle produkter som kan være berørt, er fjernet fra hyllene.

Tilbaketrekkingen gjelder yoghurtnøtter i beger på 200 gram med best før-dato 7.12.22 og 8.12.22 og yoghurtnøtter i løsvekt med best før-dato 21.1.23 og 2.2.23.

