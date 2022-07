Paraplymann gjorde at politiet løsnet varselskudd i Moss

Væpnet politi og et helikopter rykket natt til lørdag ut etter melding om at en mann var observert med et tohånds skytevåpen gående på gangstien ved Rygge ungdomsskole, skriver Moss Avis.

– Siden dette var en alvorlig melding rykket politiet ut med flere ressurser, sier Kristoffer Haakonsen ved Moss politistasjon.

Han forteller at da politiet påtraff vedkommende ble mannen konfrontert av en politipatrulje og anropt av politiet. I armene ser politiet at mannen bærer på noe, men ikke hva, skriver avisen.

Til Moss Avis sier mannen at han så flere biler med fjernlys rettet mot han, og at han hørte masse roping, men han skal ikke ha forstått at all oppmerksomheten var rettet mot ham.

– Jeg merker at det blir ropt til meg, og jeg roper tilbake at jeg ikke hører hva som blir sagt, og beveger meg nærmere, forteller han.

Politiet løsner så et varselskudd.

– Da varselskuddet går av, så hører jeg noen skrike «legg fra deg våpenet», og i min forfjamselse av skuddet, og livredd, så skriker jeg tilbake, igjen og igjen at det er en paraply. Dette var også første gang jeg faktisk hørte hva som ble sagt, fram til da så var det bare usammenhengende roping og skriking. Jeg hiver fra meg paraplyen, sier mannen til avisen.

Politiet bekrefter at mannen kun bar på en paraply. Spesialenheten er blitt rutinemessig varslet etter at politiet avfyrte et varselskudd.

