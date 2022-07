Oslo Børs endte ned etter oljeprisfall

Prisen på nordsjøolje falt brått tirsdag ettermiddag og ble omsatt for 103,5 dollar fatet i 17.30-tiden, ned over 9 prosent.

Equinor-aksjen falt tirsdag med 3,3 prosent, mens Aker BP endte ned 4,62 prosent. Gjødselprodusenten Yara falt 4,85 prosent, og aluminiumsprodusenten Hydro gikk tilbake med 4 prosent.

– Det er ikke olje som selger ned alene på en oljenyhet nå. Det er bredt nedsalg av råvarer fordi man frykter at det kommer en resesjon, og da skal man ikke ha råvarer, sier råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

Tirsdagens vinner ble seismikkselskapet PGS, som endte opp 12,87 prosent og ble dagens nest mest omsatte aksje. Oppturen kom etter en kjøpsanbefaling fra Pareto Securities. Meglerhuset har gjenopptatt dekning av aksjen med kursmål på 12 kroner, skriver DN.

Tirsdag morgen ble det kjent at flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i USA. Det forsterker inntrykket av at selskapet er i hardt vær, og aksjen falt 9,74 prosent i løpet av dagen. Flyr og Norwegian steg mandag etter at konkurrenten ble rammet av streik, men endte tirsdag ned henholdsvis 4,21 og 1,75 prosent.

