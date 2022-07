Norge har godkjent svensk og finsk Nato-medlemskap

– Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa. Det har aldri vært viktigere. Det betyr også et tryggere og sterkere Norden, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

I Natos hovedkvarter ble i dag protokollene om at Finland og Sverige kan tiltre som medlemmer i Nato undertegnet. Samtidig godkjenner de øvrige nordiske landene tiltredelsen.

– Med Stortingets forhåndssamtykke, undertegnet jeg i dag dokumentene som bekrefter Norges støtte til Finland og Sveriges medlemskap i Nato, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– De blir levert i morgen til det amerikanske utenriksdepartementet, og fullfører dermed Norges del for å godkjenne to nye allierte. Det er en tydelig nordisk støtte til at våre naboland formelt blir nye allierte i Nato, sier hun videre.

Sverige og Finland blir medlemmer av Nato først etter at alle 30 medlemsland har ratifisert medlemskapene.

