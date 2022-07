Arbeidsministeren har kalt inn partene i oljestreiken

Det opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NTB.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i sokkeloppgjøret i en uravstemning torsdag i forrige uke. De to andre medlemsforbundene Industri Energi og Safe stemte ja.

Lederne streiker for økt lønn for å møte den generelle prisveksten i samfunnet.

Onsdag er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tatt ut i streik.

Hvis opptrappingen blir et faktum, anslår bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner daglig.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskaper: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.

