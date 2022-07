400 ukrainske flyktninger har fått seg jobb

Totalt kom 500 ukrainere i jobb mellom mars og mai, og rundt 400 av disse er flyktninger, anslår Nav overfor NRK.

– Dette er både imponerende og gledelig. Vi vet at arbeidsplassen er en helt sentral arena for inkludering, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til kanalen.

Han mener det er grunn til å tro at mange av flyktningene som har fått seg jobb, har høyere utdanning enn det som er vanlig blant ukrainske flyktninger, men han er likevel optimistisk for tiden framover.

Forsker på innvandring og integrering Vilde Hernes ved Oslo Met tror imidlertid det vil ta tid å få ukrainske flyktninger flest inn på arbeidsmarkedet, og at mange trolig må etterutdanne seg. Hun peker på at språkbarrieren er høyst til stede for gruppen.

– Inntrykket i mediene er ofte at ukrainske flyktninger snakker engelsk og skal rett inn i arbeidsmarkedet. Dette er ikke sant. Kun 10 prosent snakker flytende engelsk og over femti prosent har svært begrensede engelskkunnskaper, sier hun.

