Tromsø-politiet: Vitner har sett selve drapshandlingen

– Vi mener å ha ganske god oversikt over hendelsesforløpet. Vi har snakket med vitner som har fått med seg deler av hendelsesforløpet som skjedde på utsiden av huset, også selve drapshandlingen. Vi har vitner som var sammen og vitner som er uavhengige av hverandre, som så det som skjedde fra ulike hold, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt til Nordlys.

26-åringen ble avhørt mandag, opplyser politiet i en pressemelding. De sier de ikke har anledning til å kommentere saken eller gi mer informasjon om den før tirsdag.

Fengslet

Det var klokken 21.17 fredag at politiet fikk melding om hendelsen på en privatadresse på Bjerkaker i Tromsø.

– Meldingen gikk ut på at det var høylytt krangling og mulig knivstikking på stedet, sier Ellingsen.

Da politiet ankom, ble en 26 år gammel mann pågrepet. Han er siktet for å ha drept sin 62 år gamle far. Søndag ble sønnen varetektsfengslet i fire uker.

På grunn av helsetilstanden har 26-åringen ikke vært i stand til å la seg avhøre før mandag.

Ønsker kontakt med flere vitner

Politiet undersøker om det er et motiv bak drapet, og hva dette eventuelt kan være, skriver Nordlys.

De er fremdeles interessert i å komme i kontakt med en ung gutt og to unge kvinner som ble observert i området i samme tidsrom som drapet skjedde.

Den siktede mannen ble dømt til fengsel i 90 dager i 2018 for vold mot en politimann, vold mot en annen mann, for å ha tatt nakenbilder av en 15 år gammel jente og for besittelse av hasj.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen