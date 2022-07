Ingen avhør av terror- og drapssiktede Zaniar Matapour denne uka

Av Håkon Vatnar Olsen/NTB

– Han har kommet fram til at han ikke vil forklare seg nå uavhengig av eventuelle tilrettelegginger, sier hans forsvarer, Bernt Heiberg, til NTB.

Politiet har tilbudt seg å avhøre Matapour uten opptak.

– Men han har ikke avvist å la seg avhøre på et senere tidspunkt, sier Heiberg.

Fortsatt vil ikke Matapour samarbeide om prejudisiell observasjon.

– Utgangspunktet er at han ikke ønsker å oppheve taushetsplikten overfor politiet eller noen andre. I det ligger det vel at han er skeptisk å samarbeide med sakkyndige, sier han.

Uenig i politiets ønsker

Det er oppnevnt tre sakkyndige som skal vurdere Matapour helsetilstand. Verken de sakkyndige eller politiet får tilgang på Matapours helsehistorikk fordi han ikke gir tillatelse til dette. Politiet har derfor sagt at det bør vurderes om kravet om samtykke fra siktede bør unnlates i slike alvorlige saker.

Det er Heiberg fundamentalt uenig i.

– Det er ikke uvanlig at man må gå andre veier enn helsejournaler for å klarhet helsehistorikk.

Han presiserer at det er veldig viktig at personer med psykisk helseproblematikk skal snakke med helsevesenet uten at det ender opp hos politiet.

Kan tvangsinnlegges

De sakkyndige har imidlertid mulighet til å be domstolen om å tvangsinnlegge Matapour på en institusjon der han kan observeres.

– Det får være en vurdering som de sakkyndige foretar. Så får vi komme tilbake til det om det blir aktuelt, sier Heiberg om en eventuell tvangsinnlegging.

To personer ble drept og over 20 ble skadd da Matapour løsnet skudd mot to utesteder i Oslo natt til lørdag 25. juni.

