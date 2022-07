Fire nye restauranter fikk stjerne i Michelin-guiden

Dermed ble det tre nye stjerner til Oslo og én ny til Bergen.

– Det har vært et par harde år. Vi kan ikke ta det for gitt. Det er et ekstra fint år å få tildelt en stjerne, sa kjøkkensjef Christopher Haatuft fra bergensrestauranten Lysverket.

Ingen nye trestjerners

Til sammen fikk elleve nye restauranter i de nordiske landene én stjerne. Finland og Danmark fikk i tillegg hver sin nye tildeling med to stjerner: Palace og Frederikshøj.

Hele matbransjen var klare for en festaften i Stavanger konserthus, der stjernene ble delt ut til restauranter i de nordiske landene. Men ingen nye restauranter nådde opp til nivået for å få tildelt tre stjerner.

Danske Noma og norske Maaemo beholdt sine tre stjerner, mens danske Geranium og svenske Frantzén tok tilbake sine tre. Maaemo-kjøkkensjef Espen Holmboe Bang ga uttrykk for at de ikke kan hvile på laurbærene.

– Vi må forsøke å vinne dem tilbake, hvert år. Det er et vitnesbyrd over hva vi gjør hver dag, sa han til den fullsatte salen i Stavanger konserthus.

Mer prisdryss til Norge

Norge utmerket seg også med tildeling av prisen Young Chef-award, som gikk til Jimmy Øien fra Rest. Restauranten Credo i Trondheim, under ledelse av Heidi Bjerkan, mottok prisen Welcome and service award.

Michelin-guiden delte også ut fem grønne stjerner, som går til restauranter som fremheves for bærekraftig drift. Norske Jossa mat og drikke var blant de fem.

