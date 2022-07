Politiet mener det bør bli lettere å få innsyn i helsejournaler

– Det er selvfølgelig et litt vanskelig spørsmål, men jeg tenker jo at i de alvorligste sakene, sånn som vi står i her, at balansegangen mellom individets rett til taushet kanskje kunne vike og at vi burde ha fått det, så svaret er egentlig ja, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt når TV 2 spør om politiet burde ha fått bredere hjemler for å få tilgang til helsejournaler.

Politiadvokaten sier til Aftenposten at de har mulighet til å gjennomføre en tvungen observasjon, men at de foreløpig ikke har ønsket å gå til det skrittet. På spørsmål om politiet er frustrert over å ikke ha tilgang til helsehistorikken, svarer Hatlo:

– Det er i hvert fall et faktum som vi må forholde oss til. Jeg vet at helsevesenets taushetsplikt henger veldig høyt. Det har vi også sett i andre saker, sier han, og tar til orde for at man vurderer en endring.

– Jeg vil jo ikke ha en politistat, men kanskje man kunne vurdert et unntak i terrorsaker eller i veldig alvorlige masseskytinger, sier han til avisen.

Overfor NTB sa Hatlo lørdag at avhør av den siktede, 43 år gamle Zaniar Matapour, er viktig, både i spørsmålet om eventuelle medvirkere og om hva som var motivet.

Politiet har flere hypoteser om hva som var motivet for masseskytingen. En av dem er terror og hatkriminalitet, en annen er psykiatri. Men Matapour vil ikke la seg avhøre, og samtykker heller ikke i å gi politiet tilgang til helsejournalen.

Statssekretær i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, utelukker ikke at lovverket kan bli endret. Politidirektoratet og Helsedirektoratet nå ser på ulike problemstillinger, uttaler han til TV 2.

– Hvis de kommer frem til at det vil være nødvendig å endre lovverket, så vil de henvende seg til departementene. Da vil vi se på det sammen med Justisdepartementet, sier Bjørkholt.

