Sian-leder i trafikkulykke på Mortensrud – sier de ble påkjørt med vilje

Oslo-politiet opplyser at de har kontroll på en bilist som var involvert i ulykken, men som hadde kjørt fra stedet da politiet ankom.

– Vi bekrefter at representanter fra Sian er involvert i trafikkulykken. Det påstås at bilen er påkjørt med vilje, men det er for tidlig å fastslå hva som er hendelsesforløpet, skriver Oslo-politiet.

Sian-leder Lars Thorsen sier til VG at det var fire personer om bord i bilen, og at de var på vei fra en politisk markering der de hadde brent en koran. Bilen de satt i, havnet på taket.

Det er store trafikale problemer i området etter ulykken.

VG og Dagbladet skriver at en video viser at bilen blir påkjørt bakfra. Ifølge Dagbladet er en person skadd. VG skriver at bilen med Sian-lederen tilsynelatende blir forsøkt presset av veien.

– Vi har ikke sett den videoen. Det påstås at den har blitt kjørt på med vilje. Det undersøker vi nå, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo-politiet til VG.

Sian skulle opprinnelig holde en markering utenfor Stortinget lørdag, der det også var planlagt å brenne en koran. Denne markeringen ble stanset av politiet på grunn av trusselnivået etter masseskytingen i Oslo sist helg.

[ Mann (26) siktet for å ha drept sin far i Tromsø ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen