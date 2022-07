Politiet: Mann truet personer med automatvåpen utenfor Ålesund

Politiet rykket ut rett før klokken 2 og handlet som om det var snakk om en såkalt plivo-situasjon – en forkortelse som står for «pågående livstruende vold».

Snaut halvannen time senere skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at de har kontroll på en person og et automatvåpen. De sier pågripelsen skjedde uten dramatikk i Vatne sentrum, et par mil utenfor Ålesund.

– Personen som meldte til politiet, følte at han ble siktet på med vitende og vilje, sier operasjonsleder Sindre Molnes til NRK. Han sier siktede var beruset og var sammen med bekjente.

Det ble ikke avfyrt skudd, og ingen personer er kommet til skade, opplyser politiet.

Våpenet er en plombert utgave av typen AK47.

– Det er et ekte våpen, men løpet er plombert. Du ser ikke forskjell på det, sier operasjonsleder Roar Fyllingen til NTB.

At våpenet er plombert betyr at det ikke kan avfyre skudd.

Meldingene som politiet fikk var av svært alvorlig karakter. Derfor ble hendelsen behandlet som en plivo-situasjon.

– Når en mann har et automatvåpen i tettbebyggelse, hvor det blir tatt ladegrep og sikta, er det ganske naturlig å tenke at dette kan få fatale følger, sier Fyllingen.

Mannen sitter i sentralarresten på politihuset i Ålesund og skal etter planen avhøres i formiddag. Det er for tidlig å si noe om motivet og hvor mannen fikk tak i våpenet, opplyser politiet.

