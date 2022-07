Mehl tar selvkritikk etter å ha droppet LHBT-møte: – Lei meg

Det var fredag formiddag at regjeringen hadde invitert flere LHBT+-organisasjoner til et dialogmøte etter lørdagens masseskyting i Oslo. Ifølge Dagbladet var både kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til stede på møtet.

Det var derimot ikke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som isteden var i Vestfold for å overvære en trafikkontroll i regi av UP. Det reagerer medlem av aktivistgruppa «Skeivt opprør» og leder for Trondheim Pride, Eivind Rindal, kraftig på.

– Jeg er fly forbannet. Jeg mener justisministeren har sviktet på et grunnleggende plan. Jeg mener dette er en sak som både statsministeren og partilederen hennes bør ta tak i. Dette bør få konsekvenser for Emilie Enger Mehl, sier Rindal til Dagbladet.

Mehl sier hun ser i ettertid at hun burde vært til stede på møtet. En rekke pride-arrangementer er den siste uken avlyst etter trusselvurderinger fra PST og råd fra politiet, som begge er underlagt Mehls departement.

– Da jeg leste denne kritikken ble jeg lei meg, fordi jeg virkelig bryr meg om det skeive miljøet og alle som føler på uro etter det som skjedde i Oslo natt til lørdag, sier Mehl til Dagbladet.

– Det var folk fra Justisdepartementet til stede i møtet. Når jeg i ettertid ser hva slags møte dette ble, og de tankene Rindal gjør seg, så skulle jeg selvfølgelig gjerne ha vært der selv, sier hun.

