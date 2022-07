Terrorsiktede Zaniar Matapour vil ikke la seg avhøre med det første

Til TV 2 opplyser Bernt Heiberg, den ene av Matapours forsvarere, at klienten har kommet til at han ikke ønsker å avgi forklaring nå.

– Han har ikke avvist at det kan bli aktuelt med et avhør på et senere tidspunkt, men det blir ikke med det første, sier forsvareren.

43-årige Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling etter at to personer ble drept og 21 personer ble såret i skytingen ved utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

Frykter manipulasjon

Den siktede har sagt at han frykter at videoopptak av ham vil bli manipulert. Politiet har tilbudt avhør uten lyd- og videoopptak, men han har sagt nei.

Torsdag uttalte politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt at politiet har en dialog med forsvarerne til 43-åringen – og den ble beskrevet som god.

– Og så får vi se om han endrer standpunktet om å benytte seg av retten til ikke å forklare seg, sa Enoksen til NTB.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

Matapour har heller ikke samarbeidet om en prejudisiell observasjon, der sakkyndige oppnevnt av retten skal foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse.

– Hvis han ikke ønsker å samarbeide om det, har de muligheten til for eksempel å be om en tvungen observasjon. Det vil si at han observeres på et egnet sted, forklarer politiadvokaten.

Det er fortsatt uavklart om 43-åringen har hatt medhjelpere, men selve skytingen mener politiet med sikkerhet å kunne si at han sto bak alene.

– Og så er spørsmålet om han har hatt hjelp i forkant, sier politiadvokat Børge Enoksen.

