Terrorsiktede Zaniar Matapour vil fortsatt ikke la seg avhøre

Av Amalie Vadla / NTB

– I og med at siktede ikke vil forklare seg, avhører vi en rekke personer rundt ham for å få mer informasjon om ham og hans historikk, hans helse og lignende, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB.

Fredag møtte etterforskningsledelsen pressen på politihuset på Grønland i Oslo. Zaniar Matapour (43) er siktet for terror, drap og drapsforsøk etter skytingen mot to utesteder i Oslo natt til lørdag. Han har ennå ikke latt seg avhøre.

To personer ble drept og over 20 ble skadd. De ti personene som ble mest alvorlig skadd, er utenfor livsfare, opplyste politiet i helgen.

– I vår er sak er det kun én person som er siktet, og han er pågrepet og i varetekt. Det er viktig for meg å understreke at vi i en så alvorlig og viktig sak undersøker medvirkere, blant annet hvor han kan ha fått våpen fra og lignende, sier Myrold.

[ Da foretrekker jeg så definitivt et symbol som handler om alles rett til å elske den du vil ]

166 tips

Torsdag gikk politiet i Oslo ut med en oppfordring om at bedrifter og personer i et område i Oslo lagrer videoer eller overvåkingsvideoer.

– Foreløpig har vi bedt dem om å beholde videoene hos seg, og så er det vi som senere henter dem inn dersom det skulle bli behov, sier Myrold.

– Etter at vi la ut bilder av siktede, hadde det kommet inn totalt 166 tips per fredag morgen. Vi håper folk fremdeles gir oss tips om siktede, hans bevegelser, hans person, ja, alle forhold ved siktede, sier hun videre.

Oslo-politiet har bedt om at det oppnevnes tre sakkyndige i saken. De skal undersøke den siktedes psykiske tilstand og kartlegge om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Her pågripes gjerningsmannen av politiet

Våpenundersøkelser

Myrold sier at politiet foretar undersøkelser av våpnene som ble brukt. Torsdag fikk VG opplyst at det ble brukt en maskinpistol av typen MP40 under masseskytingen. MP40 er en fullautomatisk maskinpistol med stort skadepotensial.

– Det inngår i etterforskningen å undersøke om våpnene er brukt i andre straffesaker, sier hun til NTB.

Myrvold sier at politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som har fastslått dødsårsaken til de to som ble drept.

– Den fullstendige obduksjonsrapporten kommer på et senere tidspunkt, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen