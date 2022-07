Riksmekleren: Bevegelse mellom SAS-partene

Meklingen foregår i Stockholm, hvor også Ruland er til stede. Han møtte pressen i 21-tiden.

– Vi har ingen avklaring. Det jobbes hektisk for å finne en løsning, men det er ikke løst ennå, sier Ruland til E24.

Partene hadde opprinnelig frist onsdag, men utsatte fristen i tre dager.

– Det har vært bevegelse. Partene har kommet noe tettere. Men det er mye som gjenstår ennå, sier Ruland.

Kan utsette fristen igjen

Pilotene og SAS har meklet i to uker. Den opprinnelige fristen gikk ut natt til onsdag, men den ble da utsatt til midnatt fredag.

Ruland utelukker ikke at det blir enda en utsettelse, skriver Dagens Næringsliv. Han signaliserer imidlertid at partene er innstilt på det blir en avklaring.

– Det har vært intens møtevirksomhet gjennom hele dagen, og det vil pågå i de kommende timene også, sier han til NRK.

– Det er gode konstruktive dialoger, men det er vanskelig, sier Ruland.

900 piloter i Norge, Sverige og Danmark går ut i streik fra lørdag dersom de ikke blir enige.

Ifølge VG kan 571 SAS-flygninger kan bli kansellert de neste fire dagene hvis det blir streik.

– Vi jobber på, forhåpentligvis fra begge parter, for å finne løsninger, sa leder i SAS Norges flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang, til NTB i 18-tiden.

Snakket sammen direkte

Tidligere fredag sa Ruland til NTB at partene nærmet seg hverandre. Meklerne hadde da trukket seg tilbake og lot partene snakke sammen selv.

Normalt sitter partene i en mekling på hver sine rom og har sjelden direkte kontakt. Når meklerne kan tre tilbake og la partene snakke sammen uten deres innblanding, er det som oftest å regne som framskritt i forhandlingene.

– Det er positivt at man kan prate direkte, sa den svenske mekleren Jan Sjölin til nyhetsbyrået TT.

– Uhørt sjokkerende

Torsdag sa Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening til VG at de er villige til å la selskapet gå konkurs, og at de kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere i Norden.

Det reagerer kommunikasjonssjef Karin Nyman i SAS på.

– Uhørt sjokkerende og ansvarsløst. Det er en form for utpressingssituasjon man setter selskapet i, sier Nyman til Aftonbladet fredag.

Nyman sier at det er kundene som lider hvis SAS godtar kravene og mener de holdes som gisler.

