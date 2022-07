Dobbelt så mange døde på norske veier i år

50 av de omkomne er menn, mens 13 er kvinner. Antallet omkomne menn har mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret, melder Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk er redd den farlige trenden vil fortsette i sommer. I sommermånedene er det vanligvis 50 prosent flere dødsulykker enn resten av året.

Justerte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser er blant tiltakene som Statens vegvesen vurderer for å få bukt med dødsfallene i trafikken. Det kom fram etter et krisemøte tidligere denne uka.

Dødelig mai

– Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker her i landet, og det gir en ekstra grunn til bekymring når inngangen til sommeren har vært så tragisk som den har vært nå. Bare i mai mistet 21 personer livet, og vi må tilbake til 2008 for å finne en dødeligere maimåned, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner, i Trygg Trafikk.

Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene. 34 av de 63 trafikkdrepte omkom i en personbil. 14 omkom på motorsykkel, og tre var fotgjengere.

Viken, Rogaland og Nordland er fylkene med størst økning i antallet ulykker.

Flere MC-døde

– Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Årets dødsulykker analyseres fortsatt, men en rapport som har analysert ulykkene for årene 2017-2020, viser at norske sjåfører i stor grad holder fartsgrensene og kjører lovlydig. Utfordringen er ofte at sjåførene er uoppmerksomme eller trette.

– Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten. De fleste holder fartsgrensen, sier veidirektøren. Men vi er uoppmerksomme – og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige.

